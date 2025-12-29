Melodee Buzzard Murder: Mom Ashlee Buzzard Pleads Not Guilty

- Watch Live
Ashlee Buzzard, who was arrested in connection to her daughter Melodee Buzzard's murder, pleads not guilty. Melodee's remains were found in Utah. John Paul Miller is indicted on cyberstalking charges leading up to Mica Miller's death. (12/29/25) MORE
