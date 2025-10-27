First Grader Shoots Teacher Civil Trial

- Watch Live
Teacher Abby Zwerner, who was shot by an elementary student in her class, has filed a multi-million-dollar lawsuit against former assistant principal Ebony Parker. Zwerner claims Parker ignored several warning signs that a child had a gun. (10/27/25) MORE
