First Grader Shoots Teacher Civil Trial

Teacher Abby Zwerner, who was shot by an elementary student in her class, has filed a multi-million-dollar lawsuit against former assistant principal Ebony Parker. Zwerner claims Parker ignored several warning signs that a child had a gun. (10/27/25) MORE

Civil Rights

Latest Videos

Jeremy Cooper, who was convicted of criminally negligent homicide for administering the sedative ultimately blamed for killing Elijah McClain, a 23-year-old Black massage therapist, is sentenced.

Paramedic Jeremy Cooper Sentenced In The Death of Elijah McClain

Elijah McClain's mother, Sheneen McClain, addresses the court ahead of Jeremy Cooper's sentencing.

Elijah McClain's Mother Speaks: 'Eternal Shame On You All'

Jeremy Cooper addresses the judge before sentencing. Cooper was convicted of criminally negligent homicide for administering the sedative ultimately blamed for killing Elijah McClain.

Jeremy Cooper Addresses Judge Before Sentencing

jackie johnson photo

Judge Refuses to Dismiss Charges Against Ahmaud Arbery DA

photo of smiling elijah mcclain

1 Officer Guilty, 1 Acquitted in Elijah McClain's Death

a court sketch shows the maryland supreme court

Adnan Syed Appears Before Maryland Supreme Court

A man in a suit appears on set

'Nobody Would Listen': Georgia Man Exonerated After 20 Years in Prison

A man in a hat with a beard speaks to the camera

Adnan Syed Calls For Investigation Into Alleged Prosecutorial Misconduct

still from surveillance video shows a man in a tshirt taking a photo as a woman in a chair faces a police officer

Police Raid Kansas Newspaper Office, Owner's Home

Tou Thao

Last of 4 Minneapolis Cops Sentenced in George Floyd's 2020 Death

