Does Terence Crosbie's Accuser's Story Hold Up Under Cross Examination?

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
More results...
More results...
Julie Grant's top story examines the rape trial of Irish firefighter Terence Crosbie and questions whether his accuser's account hold up under cross-examination. Plus, Ellen Greenberg's alternate autopsies are compared. (10/20/25) MORE
Do you want to continue watching?