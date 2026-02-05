Wisconsin Kayaker Who Faked Death No-Shows In Court

Ryan Borgwardt missed a court hearing meant to discuss a motion he filed seeking to delete evidence in his case. Borgwardt faked his death in Aug. 2024 by flipping his kayak in a Wisconsin lake. (2/4/26) MORE

Missing Persons, Weird Crimes

Latest Videos

Wisconsin Kayaker Who Faked Death No-Shows In Court

toddler highlighted on street after falling from car

Mom Arrested After Video Shows Toddler Fall From Moving Car

Pantsless officer

Police Officer Makes Pantsless Court Appearance, Shocking Judge

caden speight arrest

Florida Teen Charged for Kidnapping Hoax

Dozens of robbers ambushed a jewelry store in the San Francisco Bay Area armed with guns, pickaxes and crowbars.

Dozens of Suspects Rob Bay Area Jewelry Store in Shocking Video

Michaela Brashaye Rylaarsdam

Preliminary Hearing for OnlyFans Model in Fatal Fetish Murder Trial

Days after claiming Kentucky's largest Powerball jackpot, James Farthing was arrested for battery, caught on body cam kicking a deputy.

Lottery Winner Arrested Days After Claiming $167 Million Jackpot

mug shot of a frowning young woman

Florida Woman Allegedly Posed as Nurse, Treated 4,400 Patients

shirtless guy outside at night

Man Fires Flare Gun, Strips to His Underwear, Somehow Resists Taser

splitscreen of 2 people on body cam

'Cobra Kai' Actor Accused of Biting Costar

Karen Read spoke as she exited court after the jury was sent home for the weekend.

Jury Sent Home For the Weekend, Karen Read Speaks As She Exits Courthouse

woman on sidewalk in front of courthouse is being placed in handcuffs

Is New Karen Read Buffer Zone Rule Unconstitutional?

MORE VIDEOS