Harvey and the Hitman: Did Harvey Adelson Call Sigfredo Garcia?

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
More results...
More results...
Family disputes, hitmen, call records, ex-lovers, and secret payments: More witnesses, including Katherine Magbanua, offered unique insight into Adelson family dynamics in court on Tuesday during Donna Adelson's murder trial. (8/26/25) MORE
Do you want to continue watching?