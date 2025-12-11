Jesse Butler in Court as Protesters Gather for Compliance Hearing

Jesse Butler, who received a suspended sentence after taking a plea deal on rape charges, returns to court for a compliance hearing as a large crowd of protesters gathers. (12/10/25) MORE

Ricardo Castillo

Necrophiliac Attempted Murder: Castillo Says 'I'm Sorry' Before Sentencing

Zachary Adams' former defense attorney, Jennifer Thompson

Zach Adams' Former Attorney: 'Felt Overwhelmed, Dealt With Hostile Judge'

Alex Stone's 911 call

Gut-Wrenching 911 Call from Victim's Boyfriend After Finding Her Body

danny masterson appeal

Danny Masterson Wants Rape Convictions Tossed

new diddy accuser

Authorities Investigating New Sexual Battery Claim Against Diddy

elena bardin appears at sentencing

Ex-Teacher Sentenced for Sex Crimes Involving Incarcerated Minor

ian mitcham prosecutor

Sins of the Brother Murder Trial: Prosecution Opening Statement

ian mitcham in court

Sins of the Brother Murder Trial: Defense Opening Statement

photo of Sean

Diddy Accused of Making Alcohol While Behind Bars

Latoshia Daniels testifies

Latoshia Daniels Says Pastor’s Affair Led to Deadly Shooting

david pearce sentencing

Ex-Hollywood Producer Sentenced for Murder of 2 Women

