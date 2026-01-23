Murder or Suicide?: Ellen Greenberg's Parents Join Court TV

- Watch Live
Ellen Greenberg's parents Sandee and Josh Greenberg join Court TV to discuss their daughter's unsolved death. Ellen was found dead in her home on Jan. 26, 2011, with 20 stab wounds. Her death was ruled a suicide. (1/23/26) MORE
