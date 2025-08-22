Prosecutors Want Diddy's Request For Acquittal or New Trial Rejected

Federal prosecutors are urging a judge to reject Diddy's request for an acquittal or new trial after his conviction on 2 prostitution related charges. Diddy was exonerated of more serious racketeering conspiracy and sex trafficking charges. (8/21/25) MORE

