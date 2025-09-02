Closing Arguments Expected in Cardi B's Civil Assault Trial

Closing arguments are expected to start today as rap superstar Cardi B, whose real name is Belcalis Marlenis Almánzar, faces a lawsuit claiming that she attacked security guard, Emani Ellis. (9/2/25) MORE

Closing Arguments Expected in Cardi B's Civil Assault Trial

Cardi B Takes the Stand For Second Day In Her Civil Assault Trial

Cardi B's Gynecologist on Office Clash: 'It Was An Epic Yelling Match'

Cardi B: Me and Emani Ellis Were 'Chest-to-Chest' but No Physical Incident

Cardi B Testifies 'I Didn't Touch Her' in Civil Assault Trial

No Hands, Just Words: Cardi B Testifies, Fires Back at Assault Claims

Security guard Emani Ellis, the plaintiff in the civil case against Cardi B, detailed verbal and physical assaults she claims she was subjected to when the rapper visited a doctor's office housed in the building where she worked security.

Plaintiff: Cardi B Body Shamed Me, Cursed Me Out, Spat On Me, Cut Me

cardi b trial opening statements

Opening Statements Reveal Dispute Over Facts of Alleged Cardi B Assault

