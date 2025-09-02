Closing Arguments Expected in Cardi B's Civil Assault Trial

- Watch Live
Closing arguments are expected to start today as rap superstar Cardi B, whose real name is Belcalis Marlenis Almánzar, faces a lawsuit claiming that she attacked security guard, Emani Ellis. (9/2/25) MORE
