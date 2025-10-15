Toddler Stabbed Murder Trial: Watch the Verdict!

The jury reaches a verdict after deliberating for more than eight hours in Bionca Ellis' trial, where she is accused of murdering 3-year-old, Julian Wood, outside a grocery store. (10/15/25) MORE

Attempted Murder, Insanity Defense, Murder & Mayhem

Latest Videos

Bionca Ellis verdict

Toddler Stabbed Murder Trial: Watch the Verdict!

breaking the rules of witness sequestration

Daisy Link's Mom, Sister Questioned Over Alleged Sequestration Violations

Anna Faraglia presents the prosecution rebuttal

Toddler Stabbed Murder Trial: Prosecution Rebuttal

Bionca Ellis' defense emphasizes the insanity defense

Bionca Ellis' Defense Emphasizes Insanity Defense During Closing Argument

Jillian Piteo presents the State's closing argument

State: 'Hold [Bionca Ellis] Accountable For What She Did to That Child'

Forensic psychiatrist Dr. Sara West testifies

Psychiatrist: Ellis Had Severe Mental Illness During Fatal Stabbing

Dr. Testa said Ellis has schizophrenia, was hospitalized many times for refusing medication, and showed bizarre responses during evaluation.

Psychiatrist: Bionca Ellis Has Schizophrenia, History of Hospitalizations

Angela Reyes testifies in the case against Parise Larry

Neighbor: Larry Called Me After the Shooting, Said 'I Did Something Bad'

Bodycam video after Bionca Ellis arrest

Bodycam Video After Bionca Ellis' Arrest for Alleged Fatal Stabbing

Detective Matthew Chevremont

Detective Details Evidence of Bullet Strikes at Crime Scene

Oninda Romelus, who is accused of shooting all 4 of her children, killing 2

Texas Mom Allegedly Shot Her 4 Children In Her Car, Killing 2

Det. Kristina Meilahn reviewed surveillance footage from St. Agnes Hospital and tracked three suspects throughout the day at an apartment complex, identifying firearms possessed by Antonio Johnston and Keyshawn Johnson during the shooting.

Caught in Crossfire Murder Trial: Detective Details Suspects' Movements

MORE VIDEOS