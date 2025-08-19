What Potential New Evidence Might Be Presented At Donna Adelson's Trial?

- Watch Live
New evidence that may be revealed at Donna Adelson's murder trial includes observations made by Wendi Adelson's friend, Sara Yousef, along with jail calls, wiretaps, and informants who say Donna talked about contacting potential witnesses. (8/19/25) MORE
