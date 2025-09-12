Judge Denies Alan Jackson’s Bid to Lower Fraser Michael Bohm’s $4M Bail

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- License Trials
- Find Us
More results...
More results...
More results...
A judge denied Alan Jackson’s request to reduce bail for Fraser Michael Bohm, who is charged with four counts of murder in connection with a car crash that killed four Pepperdine University sorority sisters. (9/12/25) MORE
Do you want to continue watching?