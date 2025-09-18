Soto-Escalera Transcript: No One is Going to Be Looking for Her (Tania Wise)

- Watch Live
Interpreter Rose Rosario translates a conversation involving defendant Jose Soto-Escalera. Escalera allegedly said that since she (Tania Wise) disappears like that for a couple of days, no one is going to be looking for her.' (9/18/25) MORE
