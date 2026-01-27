UT v. Kevin Ellis: Key Moments from Day 5

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Livestreams
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Livestreams
- Find Us
More results...
More results...
More results...
On day 5 detective Joseph Nordin detailed evidence found at the crime scene as well as forensic evidence that seemed 'odd.' Nordin also detailed Tracey Grist search engine searches for the Adelson family, specifically 'Donna Adelson.' (1/26/26) MORE
Do you want to continue watching?