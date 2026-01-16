Sleeping Mother Stabbed Case: Derek Rosa Pleads Guilty to 2nd-Degree Murder

- Watch Live
Derek Rosa was scheduled to appear in court today for a preliminary hearing; Rosa instead entered a guilty plea to second-degree murder charges and was later sentenced. Rosa was 13 when he stabbed his mother, Irina Garcia to death. (1/16/26) MORE
