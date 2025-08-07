Dismembered Wife Murder Trial: Victim Mindi Kassotis' Dad Takes The Stand

Frank Mebane III detailed the relationship between his daughter, Mindi Kassotis and her husband Nicholas Kassotis. He also recalled dynamics within his son-in-law's family, security issues, and health issues that culminated in Mindi's death. (8/7/25) MORE

3-way splitscreen: photo of a female victim/bald older gentleman on the witness stand/middle-aged defendant at defense table

Dismembered Wife Murder Trial: Victim Mindi Kassotis' Dad Takes The Stand

Bald older gentleman on witness stand

Mindi Kassotis' Dad On Being Told She Died: Wish I Could've Said Goodbye

Betsy Mebane, victim Mindi Kassotis' mother

Dismembered Wife Murder Trial: Victim Mindi Kassotis' Mom Takes The Stand

Betsy Mebane

Defendant Nicholas Kassotis To Victim's Mother: 'Mindi Is Not Coming Home'

Black tote

Jury Is Shown Black Tote Where Mindi Kassotis' Body Parts Were Found

Airbnb landlord Vaishnavi Kahre

Dismembered Wife Murder: Landlord Noticed A Rug Missing from Property

witness in court and male defendant

Responding Investigator Describes Discovering Mindi Kassotis' Body

nicholas kassotis day 2

Dismembered Wife Murder Trial: Day 2 Recap

GBI Special Agent Lindsay Smith

GBI Agent Details Investigation Into Death, Dismemberment of Mindi Kassotis

kassotis daily wrap graphic

Dismembered Wife Murder Trial: Day 1 Recap

Hunter David Lovette

Hunter Describes Finding 'Headless' Torso of Mindi Kassotis

GBI special agent, Brett Dickerson

GBI Special Agent: Processed Mindi Kassotis' 'Torso and Left Leg' at Lab

