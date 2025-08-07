Dismembered Wife Murder Trial: Victim Mindi Kassotis' Dad Takes The Stand

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Find Us
More results...
More results...
More results...
Frank Mebane III detailed the relationship between his daughter, Mindi Kassotis and her husband Nicholas Kassotis. He also recalled dynamics within his son-in-law's family, security issues, and health issues that culminated in Mindi's death. (8/7/25) MORE
Do you want to continue watching?