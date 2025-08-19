Serial Killer's Wife Concludes Shocking Testimony in Wolfenbarger Trial

- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Find Us
More results...
- Watch Live
- Crime & Trial News
- Videos
- Podcasts
- Legendary Trials
- Shows
- Find Us
More results...
More results...
More results...
Norma Patton, widow of serial killer Carl Patton, testified about her daughter Melissa’s death, detailed Carl’s crimes, recalled her desperate search for Melissa, and even revealed that she helped Carl dispose of his victims' bodies. (8/18/25) MORE
Do you want to continue watching?